Міністр закордонних справ Литви Будрис відреагував на вбивство Андрія Парубія у Львові

19:17, 30 серпня 2025
Міністр закордонних справ Литви висловив співчуття через убивство Андрія Парубія.
Міністр закордонних справ Литви Будрис відреагував на вбивство Андрія Парубія у Львові
Фото: LRT
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис відреагував на трагічну загибель колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, якого було застрелено 30 серпня 2025 року у Львові. У своєму повідомленні в соціальній мережі X він висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

«Шокуюча новина зі Львова про смерть Андрія Парубія, колишнього Голови Верховної Ради України та борця за європейське майбутнє України. Мої щирі співчуття його родині та близьким», – написав Будрис.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

