Міністр закордонних справ Литви Будрис відреагував на вбивство Андрія Парубія у Львові

Міністр закордонних справ Литви висловив співчуття через убивство Андрія Парубія.

Фото: LRT

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис відреагував на трагічну загибель колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, якого було застрелено 30 серпня 2025 року у Львові. У своєму повідомленні в соціальній мережі X він висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

«Шокуюча новина зі Львова про смерть Андрія Парубія, колишнього Голови Верховної Ради України та борця за європейське майбутнє України. Мої щирі співчуття його родині та близьким», – написав Будрис.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.