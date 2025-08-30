Министр иностранных дел Литвы Будрис отреагировал на убийство Андрея Парубия во Львове

Министр иностранных дел Литвы выразил соболезнования в связи с убийством Андрея Парубия.

Фото: LRT

Министр иностранных дел Литвы Кайстутис Будрис отреагировал на трагическую гибель бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, который был застрелен 30 августа 2025 года во Львове. В своем сообщении в социальной сети X он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

«Шокирующая новость из Львова о смерти Андрея Парубия, бывшего председателя Верховной Рады Украины и борца за европейское будущее Украины. Мои искренние соболезнования его семье и близким», – написал Будрис.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, убийство Андрея Парубия было тщательно спланировано, СБУ привлечена к расследованию.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

