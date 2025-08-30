Виплати пораненим військовим – ТЦК роз’яснив порядок нарахування та умови отримання 100 тисяч грн

Грошова підтримка залежить від висновків ВЛК та обставин поранення.

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки роз’яснив порядок нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат для військовослужбовців, які отримали поранення або проходять лікування. Про це повідомила пресслужба ТЦК.

Грошові виплати військовослужбовцям здійснюються в таких випадках:

під час стаціонарного лікування, включно з медичною чи реабілітаційною допомогою;

під час відпустки для лікування у зв’язку з хворобою;

під час відпустки після поранення.

Протягом перших чотирьох місяців лікування виплати нараховуються відповідно до останньої займаної посади. Після цього періоду продовження виплат можливе лише за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), яке має бути ухвалене не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування. Загалом період збереження грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців.

Виплата «бойових» 100 тис. грн

Пораненим військовослужбовцям, чиї травми пов’язані із захистом України, передбачена додаткова виплата у розмірі 100 тис. грн. Вона нараховується:

під час стаціонарного лікування, зокрема за кордоном;

під час відпустки у разі тяжкого поранення.

Підставою для виплати є довідка про обставини травми (форма №5), у якій має бути зазначено, що поранення отримано під час захисту України. Виплата може бути скасована у випадках:

відсутності відповідного формулювання в довідці;

перебування військовослужбовця в стані сп’яніння;

спроби умисного завдання собі шкоди;

вчинення кримінального правопорушення.

Після виписки зі стаціонару виплати продовжуються лише у разі відпустки за тяжким пораненням, підтвердженим висновком ВЛК.

Додаткова матеріальна допомога

Поранення є підставою для отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Для цього військовослужбовець має подати відповідний рапорт.

Що робити, якщо виплати не надходять?

У разі затримки або неотримання виплат необхідно:

подати рапорт на ім’я командира військової частини, додавши копію довідки про поранення;

у разі відмови звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України або до юристів.

