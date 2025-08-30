Практика судів
  1. В Україні

Виплати пораненим військовим – ТЦК роз’яснив порядок нарахування та умови отримання 100 тисяч грн

18:59, 30 серпня 2025
Грошова підтримка залежить від висновків ВЛК та обставин поранення.
Виплати пораненим військовим – ТЦК роз’яснив порядок нарахування та умови отримання 100 тисяч грн
Фото: businessua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки роз’яснив порядок нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат для військовослужбовців, які отримали поранення або проходять лікування. Про це повідомила пресслужба ТЦК.

Грошові виплати військовослужбовцям здійснюються в таких випадках:

  • під час стаціонарного лікування, включно з медичною чи реабілітаційною допомогою;
  • під час відпустки для лікування у зв’язку з хворобою;
  • під час відпустки після поранення.

Протягом перших чотирьох місяців лікування виплати нараховуються відповідно до останньої займаної посади. Після цього періоду продовження виплат можливе лише за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), яке має бути ухвалене не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування. Загалом період збереження грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців.

Виплата «бойових» 100 тис. грн

Пораненим військовослужбовцям, чиї травми пов’язані із захистом України, передбачена додаткова виплата у розмірі 100 тис. грн. Вона нараховується:

  • під час стаціонарного лікування, зокрема за кордоном;
  • під час відпустки у разі тяжкого поранення.

Підставою для виплати є довідка про обставини травми (форма №5), у якій має бути зазначено, що поранення отримано під час захисту України. Виплата може бути скасована у випадках:

  • відсутності відповідного формулювання в довідці;
  • перебування військовослужбовця в стані сп’яніння;
  • спроби умисного завдання собі шкоди;
  • вчинення кримінального правопорушення.

Після виписки зі стаціонару виплати продовжуються лише у разі відпустки за тяжким пораненням, підтвердженим висновком ВЛК.

Додаткова матеріальна допомога

Поранення є підставою для отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Для цього військовослужбовець має подати відповідний рапорт.

Що робити, якщо виплати не надходять?

У разі затримки або неотримання виплат необхідно:

  • подати рапорт на ім’я командира військової частини, додавши копію довідки про поранення;
  • у разі відмови звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України або до юристів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші військові ТЦК ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Недостатня обґрунтованість або безпідставність вимог не можуть вважатися недоліком апеляційної скарги — Верховний Суд

Вимоги апеляційної скарги в аспекті переконливості чи обґрунтованості не можуть бути проаналізовані на стадії відкриття провадження.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштабу доведеться погоджувати такі масові заходи у Києві, як проведення кінозйомок – які питання виникли до урядового доручення

Чинний порядок проведення недержавних масових заходів у Києві відносить до масових заходів кіно- та відеозйомку, але не поширюється на мирні зібрання, а стаття 8 закону про правовий режим воєнного стану, навпаки, відносить до масових заходів мирні збори, мітинги і демонстрації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області