Выплаты раненым военным – ТЦК разъяснил порядок начисления и условия получения 100 тысяч грн

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разъяснил порядок начисления денежного обеспечения и дополнительных выплат для военнослужащих, получивших ранения или проходящих лечение. Об этом сообщила пресс-служба ТЦК.
Денежные выплаты военнослужащим осуществляются в следующих случаях:
В течение первых четырех месяцев лечения выплаты начисляются в соответствии с последней занимаемой должностью. После этого периода продолжение выплат возможно только по решению военно-врачебной комиссии (ВВК), которое должно быть принято не позднее чем через четыре месяца с начала лечения. В целом период сохранения денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев.
Выплата «боевых» 100 тыс. грн
Раненым военнослужащим, чьи травмы связаны с защитой Украины, предусмотрена дополнительная выплата в размере 100 тыс. грн. Она начисляется:
Основанием для выплаты является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), в которой должно быть указано, что ранение получено во время защиты Украины. Выплата может быть отменена в случаях:
После выписки из стационара выплаты продолжаются только в случае отпуска по тяжелому ранению, подтвержденному заключением ВВК.
Дополнительная материальная помощь
Ранение является основанием для получения материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Для этого военнослужащий должен подать соответствующий рапорт.
Что делать, если выплаты не поступают?
В случае задержки или неполучения выплат необходимо:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.