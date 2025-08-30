Выплаты раненым военным – ТЦК разъяснил порядок начисления и условия получения 100 тысяч грн

Денежная поддержка зависит от заключения ВЛК и обстоятельств ранения.

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разъяснил порядок начисления денежного обеспечения и дополнительных выплат для военнослужащих, получивших ранения или проходящих лечение. Об этом сообщила пресс-служба ТЦК.

Денежные выплаты военнослужащим осуществляются в следующих случаях:

во время стационарного лечения, включая медицинскую или реабилитационную помощь;

во время отпуска для лечения в связи с болезнью;

во время отпуска после ранения.

В течение первых четырех месяцев лечения выплаты начисляются в соответствии с последней занимаемой должностью. После этого периода продолжение выплат возможно только по решению военно-врачебной комиссии (ВВК), которое должно быть принято не позднее чем через четыре месяца с начала лечения. В целом период сохранения денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев.

Выплата «боевых» 100 тыс. грн

Раненым военнослужащим, чьи травмы связаны с защитой Украины, предусмотрена дополнительная выплата в размере 100 тыс. грн. Она начисляется:

во время стационарного лечения, в том числе за рубежом;

во время отпуска в случае тяжелого ранения.

Основанием для выплаты является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), в которой должно быть указано, что ранение получено во время защиты Украины. Выплата может быть отменена в случаях:

отсутствия соответствующей формулировки в справке;

нахождения военнослужащего в состоянии опьянения;

попытки умышленного нанесения себе вреда;

совершения уголовного правонарушения.

После выписки из стационара выплаты продолжаются только в случае отпуска по тяжелому ранению, подтвержденному заключением ВВК.

Дополнительная материальная помощь

Ранение является основанием для получения материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Для этого военнослужащий должен подать соответствующий рапорт.

Что делать, если выплаты не поступают?

В случае задержки или неполучения выплат необходимо:

подать рапорт на имя командира воинской части, приложив копию справки о ранении;

в случае отказа обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины или к юристам.

