Генштабу доведеться погоджувати такі масові заходи у Києві, як проведення кінозйомок – які питання виникли до урядового доручення

Чинний порядок проведення недержавних масових заходів у Києві відносить до масових заходів кіно- та відеозйомку, але не поширюється на мирні зібрання, а стаття 8 закону про правовий режим воєнного стану, навпаки, відносить до масових заходів мирні збори, мітинги і демонстрації.

Доручення прем’єр-міністра Юлії Свириденко про погодження масових заходів у Києві з Генштабом ЗСУ викликало чималий резонанс. Зокрема, питання стосується порядку реалізації цього доручення, адже закон не дає визначення поняттю «масовий захід».

Крім того, у Києві є чинний порядок подання заявки на проведення масового заходу. Якщо діяти за цим порядком, Генштаб ЗСУ отримає додаткове навантаження, до прикладу, необхідність погодження кіно- та відеозйомок у Києві, що адже вони також віднесені до масових заходів.

Судячи з оприлюдненого у соцмережах документу, він не є постановою чи розпорядженням Кабміну, а, вочевидь, є протокольним дорученням прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Відповідно до нього міністрам, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних, Київської міської військових адміністрацій з урахуванням вимог статті 8 Закону «Про правовий режим воєнного стану» у разі планування проведення масових (урочистих) заходів доручається забезпечити обов’язкове їх погодження з військовим командуванням в зонах їх відповідальності, а у місті Києві – з Генеральним штабом Збройних Сил.

Видання «Вечірній Київ» також ознайомилося з відповідним дорученням начальника КМВА Тимура Ткаченка на виконання розпорядження прем’єр-міністра, відповідного до якого організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов’язані пройти цю процедуру погодження Генштабом і повідомити про результат КМВА.

Що каже стаття 8 закону про правовий режим воєнного стану

Отже, у дорученні є посилання на статтю 8 закону, яка регулює заходи правового режиму воєнного стану.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 8 в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану – «забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів».

Таким чином, стаття 8 закону, на який посилається у дорученні прем’єр-міністр, включає до поняття «масові заходи» мирні збори, мітинги, походи і демонстрації.

В той же час, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначає, що про мітинги не йдеться.

«Моїм дорученням не заборонялися мітинги. Йдеться виключно про погодження проведення культурних масових заходів», зазначив він.

Чим регулюється порядок проведення масових заходів у Києві

Наразі у Києві порядок проведення масових заходів регулюється відповідно до Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради №470/8043.

15 квітня 2025 року Київська міська рада своїм рішенням виклала порядок у новій редакції.

Відповідно до порядку він не поширюється на проведення мирних зібрань (зборів, мітингів, походів і демонстрацій), а також богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, які є мирними зібраннями у розумінні статті 39 Конституції.

Водночас під масовими заходами розуміється також кіно- та відеозйомки (крім зйомок сюжетів для медіа).

Чинний порядок передбачає чітку процедуру подання заявки організатором на проведення масового заходу, її розгляду та прийняття відповідного рішення.

Водночас порядок не передбачає участі у цьому процесі Генштабу – зокрема, підстав для відмови у дозволі на проведення заходу у разі непогодження його Генштабом ЗСУ.

Таким чином, для регулювання реалізації протокольного доручення прем’єр-міністра, вочевидь, потрібні зміни до інших підзаконних та нормативних актів, аби запобігти подальшим судовим спорам.

Автор: Наталя Мамченко

