Генштабу придется согласовывать такие массовые мероприятия в Киеве, как проведение киносъемок — какие вопросы возникли к правительственному поручению

14:09, 29 августа 2025
Действующий порядок проведения негосударственных массовых мероприятий в Киеве относит к массовым мероприятиям кино- и видеосъемку, но не распространяется на мирные собрания, а статья 8 закона о правовом режиме военного положения, наоборот, относит к массовым мероприятиям мирные собрания, митинги и демонстрации.
Генштабу придется согласовывать такие массовые мероприятия в Киеве, как проведение киносъемок — какие вопросы возникли к правительственному поручению
Поручение премьер-министра Юлии Свириденко о согласовании массовых мероприятий в Киеве с Генштабом ВСУ вызвало большой резонанс. В частности, вопрос касается порядка реализации этого поручения, ведь закон не дает определения понятию «массовое мероприятие».

Кроме того, в Киеве действует порядок подачи заявки на проведение массового мероприятия. Если следовать этому порядку, Генштаб ВСУ получит дополнительную нагрузку, например, необходимость согласования кино- и видеосъемок в Киеве, ведь они также отнесены к массовым мероприятиям.

Судя по обнародованному в соцсетях документу, он не является постановлением или распоряжением Кабмина, а, очевидно, является протокольным поручением премьер-министра Юлии Свириденко.

Согласно ему министрам, другим руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных, Киевской городской военных администраций с учетом требований статьи 8 Закона «О правовом режиме военного положения» в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий поручается обеспечить обязательное их согласование с военным командованием в зонах их ответственности, а в городе Киеве — с Генеральным штабом Вооруженных Сил.

Издание «Вечерний Киев» также ознакомилось с соответствующим поручением начальника КГВА Тимура Ткаченко на выполнение распоряжения премьер-министра, согласно которому организаторы, чьи обращения уже находятся на рассмотрении, также обязаны пройти эту процедуру согласования Генштабом и сообщить о результате КГВА.

Что говорит статья 8 закона о правовом режиме военного положения

Таким образом, в поручении есть ссылка на статью 8 закона, которая регулирует меры правового режима военного положения.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, органов местного самоуправления вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, предусмотренных указом Президента Украины о введении военного положения, следующие меры правового режима военного положения: «запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий».

Таким образом, статья 8 закона, на которую ссылается в поручении премьер-министр, включает в понятие «массовые мероприятия» мирные собрания, митинги, шествия и демонстрации.

В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отмечает, что о митингах речь не идет.

«Моим поручением не запрещались митинги. Речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий», — отметил он.

Чем регулируется порядок проведения массовых мероприятий в Киеве

Сейчас в Киеве порядок проведения массовых мероприятий регулируется в соответствии с Порядком организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера в городе Киеве, утвержденного решением Киевского городского совета №470/8043.

15 апреля 2025 года Киевский городской совет своим решением изложил порядок в новой редакции.

В соответствии с порядком, он не распространяется на проведение мирных собраний (собраний, митингов, шествий и демонстраций), а также богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, которые являются мирными собраниями в понимании статьи 39 Конституции.

В то же время под массовыми мероприятиями понимаются также кино- и видеосъемки (кроме съемок сюжетов для медиа).

Действующий порядок предусматривает четкую процедуру подачи заявки организатором на проведение массового мероприятия, ее рассмотрения и принятия соответствующего решения.

В то же время порядок не предусматривает участия в этом процессе Генштаба — в частности, оснований для отказа в разрешении на проведение мероприятия в случае несогласования его Генштабом ВСУ.

Таким образом, для регулирования реализации протокольного поручения премьер-министра, очевидно, нужны изменения в другие подзаконные и нормативные акты, чтобы предотвратить дальнейшие судебные споры.

Автор: Наталя Мамченко

закон Киев военное положение Юлия Свириденко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

