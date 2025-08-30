Декількох чоловіків у віці 18-22 років не випустили з України – речник ДПСУ Андрій Демченко

За даними ДПСУ, відмови у перетині кордону отримали особи в розшуку та держслужбовці.

З 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, однак не всі змогли скористатися цією можливістю через певні обмеження. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, дозвіл на виїзд не поширюється на громадян, які обіймають посади на державній службі та підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону. Таким особам, як і раніше, дозволено виїжджати лише у службові відрядження. «За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження», – пояснив речник.

Для перетину кордону чоловіки віком 18-22 роки повинні мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді (через застосунок «Резерв+»).

Демченко також зазначив, що кілька громадян отримали відмову у виїзді через перебування в розшуку. «прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних. Кілька громадян отримали відмову через те, що знаходяться в розшуку», – наголосив він.

Відсутність «масової втечі»

Речник ДПСУ спростував чутки про «масову втечу» чоловіків, які, за твердженнями окремих російських джерел, нібито спостерігаються після запровадження нових правил. За словами речника ДПСУ, Окремої статистики щодо цієї вікової категорії наразі немає, але аналіз показує, що жодного ажіотажу чи масового виїзду не спостерігається.

«Приділяємо увагу цій категорії громадян, яким з 28 числа після набрання чинності змін до правил перетину кордону надається можливість виїхати з України, це категорія чоловіків від 18 до 22 років включно. Аналіз показує, що масового ажіотажу, як до прикладу особливо російські ресурси намагаються подати, що це "масова втеча", цього не спостерігається», – підкреслив Демченко.

За його словами, зранку 28 серпня прикордонники фіксують рух чоловіків віком 18-22 роки як на виїзд, так і на в’їзд. «Якщо 28 числа ми приділяли увагу спостереженню за виїздом, то 29 числа ми також приділили увагу і в'їзду цієї категорії. Тому є рух чоловіків у віці 18-22 років як на виїзд, так і на в'їзд. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло, фактично як був раніше, таким і залишається», – підсумував речник ДПСУ.

