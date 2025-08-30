Несколько мужчин в возрасте 18-22 лет не выпустили из Украины – спикер ГПСУ Андрей Демченко

По данным ГПСУ, в пересечении границы отказали лицам, находящимся в розыске, и госслужащим.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, однако не все смогли воспользоваться этой возможностью из-за определенных ограничений. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, разрешение на выезд не распространяется на граждан, занимающих должности на государственной службе и подпадающих под пункт 2.14 правил пересечения границы. Таким лицам, как и раньше, разрешено выезжать только в служебные командировки. «За эти два дня уже было несколько случаев, когда парни из этой возрастной категории решили поехать за границу, но занимали должности, которые позволяют только служебные командировки», — пояснил спикер.

Для пересечения границы мужчины в возрасте 18-22 лет должны иметь:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ в бумажном или электронном виде (через приложение «Резерв+»).

Демченко также отметил, что несколько граждан получили отказ в выезде из-за нахождения в розыске. «Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли от обновления учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске», – подчеркнул он.

Отсутствие «массового бегства»

Представитель ГПСУ опроверг слухи о «массовом бегстве» мужчин, которые, по утверждениям отдельных российских источников, якобы наблюдаются после введения новых правил. По словам представителя ГПСУ, отдельной статистики по этой возрастной категории пока нет, но анализ показывает, что никакого ажиотажа или массового выезда не наблюдается.

«Уделяем внимание этой категории граждан, которым с 28 числа после вступления в силу изменений в правила пересечения границы предоставляется возможность выехать из Украины, это категория мужчин от 18 до 22 лет включительно. Анализ показывает, что массового ажиотажа, как, например, особенно российские ресурсы пытаются представить, что это «массовое бегство», не наблюдается», — подчеркнул Демченко.

По его словам, утром 28 августа пограничники фиксируют движение мужчин в возрасте 18-22 лет как на выезд, так и на въезд. «Если 28 числа мы уделяли внимание наблюдению за выездом, то 29 числа мы также уделили внимание и въезду этой категории. Поэтому есть движение мужчин в возрасте 18-22 лет как на выезд, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло, фактически как было раньше, так и остается», – подытожил спикер ГПСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.