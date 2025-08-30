На Одещині в ДТП перекинувся автомобіль мера Рені Плехова – його мати загинула

Поліція розслідує обставини аварії, водія та 5-річного хлопчика госпіталізували.

Фото: od.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої перекинувся позашляховик Lexus, у якому, за даними джерел, перебував міський голова Рені Ігор Плехов. Унаслідок аварії загинула 72-річна жінка, яка знаходилася на пасажирському сидінні. Про це повідомила поліція Одеської області.

За інформацією правоохоронців, 53-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, через що машина злетіла з дороги в кювет і перекинулася. Хоча поліція офіційно не називає імені водія, РБК-Україна повідомляє, що за кермом перебував міський голова Рені Ігор Плехов.

Унаслідок ДТП пасажирка, 72-річна жінка, загинула на місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також перебував у машині, із численними травмами доправили до місцевої лікарні. Наразі правоохоронці перевіряють водія на стан сп’яніння.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління обласної поліції, слідчо-оперативна група територіального відділення поліції, патрульні поліцейські, а також співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Поліція встановлює всі обставини інциденту. Наразі вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань для подальшого розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.