Практика судів
  1. В Україні

На Одещині в ДТП перекинувся автомобіль мера Рені Плехова – його мати загинула

19:35, 30 серпня 2025
Поліція розслідує обставини аварії, водія та 5-річного хлопчика госпіталізували.
На Одещині в ДТП перекинувся автомобіль мера Рені Плехова – його мати загинула
Фото: od.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої перекинувся позашляховик Lexus, у якому, за даними джерел, перебував міський голова Рені Ігор Плехов. Унаслідок аварії загинула 72-річна жінка, яка знаходилася на пасажирському сидінні. Про це повідомила поліція Одеської області.

За інформацією правоохоронців, 53-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, через що машина злетіла з дороги в кювет і перекинулася. Хоча поліція офіційно не називає імені водія, РБК-Україна повідомляє, що за кермом перебував міський голова Рені Ігор Плехов.

Унаслідок ДТП пасажирка, 72-річна жінка, загинула на місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також перебував у машині, із численними травмами доправили до місцевої лікарні. Наразі правоохоронці перевіряють водія на стан сп’яніння.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління обласної поліції, слідчо-оперативна група територіального відділення поліції, патрульні поліцейські, а також співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Поліція встановлює всі обставини інциденту. Наразі вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань для подальшого розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Відсутність паспорту під час складання протоколу затримання не виключає встановлення особи на підставі відомостей, наданих самим затриманим — Верховний Суд

Адвокат стверджував про недостовірність інформації у протоколі затримання, оскільки в підзахисного при собі не було паспорта, а у протоколі слідчий вказав, що особу затриманого встановлено.

Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Недостатня обґрунтованість або безпідставність вимог не можуть вважатися недоліком апеляційної скарги — Верховний Суд

Вимоги апеляційної скарги в аспекті переконливості чи обґрунтованості не можуть бути проаналізовані на стадії відкриття провадження.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області