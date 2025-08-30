В Одесской области в ДТП перевернулся автомобиль мэра Рени Плехова – его мать погибла

Полиция расследует обстоятельства аварии, водитель и 5-летний мальчик госпитализированы.

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого перевернулся внедорожник Lexus, в котором, по данным источников, находился городской голова Рени Игорь Плехов. В результате аварии погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье. Об этом сообщила полиция Одесской области.

По информации правоохранителей, 53-летний водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина слетела с дороги в кювет и перевернулась. Хотя полиция официально не называет имени водителя, РБК-Украина сообщает, что за рулем находился городской голова Рени Игорь Плехов.

В результате ДТП пассажирка, 72-летняя женщина, погибла на месте. Водителя и 5-летнего мальчика, который также находился в машине, с многочисленными травмами доставили в местную больницу. Сейчас правоохранители проверяют водителя на состояние опьянения.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления областной полиции, следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, патрульные полицейские, а также сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований для дальнейшего расследования.

