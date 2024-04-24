Около 30 домов повреждены: Одесса пострадала от ракетного удара

Пострадала женщина, которую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Утром 24 апреля Одесса в очередной раз пережила ракетную атаку рф. В результате обстрела пострадала 43-летняя женщина. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки.

На месте работают все необходимые службы.

Отметим, что после атаки у некоторых одесситов исчез свет. Как сообщает ДТЭК, были повреждены воздушные линии.

Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Энергетики работают над возвращением света.

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