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Суд поддержал позицию налоговиков по опровержению реальности хозяйственной операции

10:42, 24 апреля 2024
Хозоперации по приобретению топлива и других нефтепродуктов отличаются от приобретения обычных товаров и требуют наличия, в частности, спецрезервуаров, особого учета оприходования и списания, сертификатов качества.
Суд поддержал позицию налоговиков по опровержению реальности хозяйственной операции
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Государственная налоговая служба Украины сообщает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа по опровержению реальности хозяйственной операции истца по приобретению по договору поставки нефтепродуктов.

Судебными инстанциями установлено, что истцом ни во время проверки, ни во время судебного разбирательства не предоставлено сведений о наличии у него конкретных мест хранения приобретенного топливо.

Кроме того, истцом во время проверки и во время судебного разбирательства не предоставлены какие-либо документы (сертификаты качества, результаты лабораторных исследований и т.п.), подтверждающие, что плательщиком приобретался именно бензин автомобильной марки A-92, соответствующий коду согласно УКТ ВЭД 2710124194.

Не предоставлены плательщиком и документы по оприходованию топлива за март 2019 года, наличию специальных резервуаров как у истца, так и у его контрагента.

Более того, проверкой установлено, что контрагент истца не является производителем бензина А-92 (код согласно УКТВЭД 2710124194) и не производил приобретение указанного товара.

Не предоставлено истцом и объяснения, каким образом он использовал приобретенное топливо в своей хозяйственной деятельности.

Также при предоставлении оценки товарно-транспортным накладным судами установлено несоответствие данных по перевозчикам, указанным в товарно-транспортных накладных, данным налоговой отчетности истца.

Кроме того, судебные инстанции установили, что фактически оплата за товар, якобы полученный истцом, истцом не производилась.

Судом кассационной инстанции замечено, что ссылка плательщика на обстоятельство регистрации в установленном порядке налоговых накладных на приобретенный товар (топливо) может быть безоговорочным свидетельством реальности хозяйственных операций с учетом установленных судебными инстанциями других обстоятельств, которые свидетельствуют о фиктивности хозяйственных взаимоотношений плательщика с контрагентом.

Суды обоснованно отметили, что хозяйственные операции по приобретению топлива и других нефтепродуктов отличаются от хозяйственных операций по приобретению обычных товаров и требуют наличия, в частности, специальных резервуаров, особого учета оприходования и списания, сертификатов качества или лабораторных исследований.

С учетом специфики товара (нефтепродукты), являвшегося предметом заключенного в охваченный проверкой период истцом договора поставки, плательщиком не предоставлено также доказательств, подтверждающих выполнение отправителем транспортировки грузов, как не предоставлено также и информации о согласовании маршрутов движения перевозки опасных грузов, наличии соответствующих свидетельств и разрешений, а также не подтверждено наличие у истца сертификатов на цистерны транспортных средств, по которым осуществлялись перевозки.

Учитывая установленные в ходе рассмотрения данного дела обстоятельства, а также отсутствие в материалах дела документов, по обычной деловой практике сопровождающих фактическое выполнение такого рода операций, Суд соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, что в данном случае не подтверждено реальности операций, обусловливающих изменения в структуре активов, обязательств и собственного капитала общества.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда от 12.04.2024 по делу № 160/4846/20 кассационная жалоба истца оставлена без удовлетворения; решение Днепропетровского окружного административного суда от 16.03.2021 и постановление Третьего апелляционного административного суда от 09.11.2021 оставлено без изменений. 

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