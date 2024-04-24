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Что празднуют 24 апреля и какие памятные события произошли в этот день

09:46, 24 апреля 2024
В этот день отмечается Международный день многосторонности и дипломатии ради мира, а также День секретаря.
Что празднуют 24 апреля и какие памятные события произошли в этот день
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В среду, 24 апреля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют Международный день солидарности молодежи. Праздник был установлен в 1957 году по решению Всемирной федерации демократической молодежи с целью привлечь внимание к проблемам молодежи.

Также сегодня - Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира. Праздник начат резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2018 года.

Кроме этого, 24 апреля – Международный день секретаря. Профессиональный праздник, который каждый год приходится на среду последней полной апрельской недели.

Также 24 апреля Всемирная неделя иммунизации. Это ежегодная инициатива, приходящаяся на последнюю неделю апреля, с целью повышения осведомленности о важности вакцинации и ее роли в защите людей от вакциноуправляемых заболеваний.

Верующие чтят память мученика Саввы Стратилата.

Памытные события:

  • 1900 - Вышла в свет основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов";
  • 1915 - Османские власти начинают массовые аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии этот день станет днем памяти жертв геноцида армян;
  • 1916 - Начало "Пасхального восстания" ирландцев против британского владычества;
  • 1919 - Создана галерея искусств в Торонто;
  • 1920 - Правительства Польши и УНР заключили соглашение о военной помощи;
  • 1949 - В Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко;
  • 1949 - В Англии отменены ограничения на продажу конфет, введенных во время войны;
  • 1950 — Трансиордания переименована в Иорданское Хашимитское Королевство;
  • 1952 - В Онтарио впервые по нефтепроводу поступила нефть из провинции Альберта (Канада);
  • 1953 - Английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю;
  • 1957 - На Государственном совещании КНР Мао Цзэдун заявил: "Не надо читать много книг";
  • 1962 - В США осуществлена первая телетрансляция с тихоокеанского побережья на атлантическое - телесигнал из Калифорнии был передан через первый экспериментальный телеспутник "Eco-1" и принят в Массачусетсе;
  • 1968 – Маврикий стал членом ООН;
  • 1970 - КНР запустила свой первый искусственный спутник Земли "Dong Fang Hong 1";
  • 1981 - Представлен первый персональный компьютер IBM;
  • 1984 - В Сан-Франциско компания Apple анонсировала портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан. Однако лозунг "Apple II - навсегда", под которым проводилась рекламная кампания, оказался далеким от действительности - через 5 лет Apple II был снят с производства;
  • 1985 - Верховный Суд Канады признал законной работу магазинов в воскресенье;
  • 1987 - В Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях;
  • 1996 - Палестинский Национальный Совет проголосовал за исключение из программных документов Организации Освобождения Палестины (ОВП) положений, призывавших к вооруженной борьбе с Израилем вплоть до полного уничтожения его как государства;
  • 1997 — США стали 75-м государством, ратифицировавшим международный договор о запрете химического оружия, подписанный в 1993 году 164 странами, он обязывал подписантов до 2007 года уничтожить все имеющиеся запасы этого вида оружия и промышленные мощности по его производству;
  • 1997 - Нижняя палата японского парламента проголосовала за разрешение проводить в стране операции по пересадке сердца;
  • 1999 — На заседании в Вашингтоне Совет НАТО принял новую стратегическую концепцию, позволяющую использование вооруженных сил блока для предотвращения нарушения прав человека в Европе;
  • 2000 - В районе мыса Тарханкут противокорабельная крылатая ракета, запущенная с российской береговой установки, попала в украинский теплоход "Павел Верещагин", оказавшийся в зоне боевых стрельб Черноморского флота;
  • 2004 - США отменили экономические санкции, наложенные на Ливию 18 лет назад. Это своего рода вознаграждение за отказ ливийского руководства от разработки оружия массового поражения;
  • 2004 - Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC;
  • 2005 - Инаугурация папы Бенедикта XVI;
  • 2006 - Совершены теракты в египетском курорте Дахаб.

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