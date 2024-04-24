Що святкують 24 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

Цього дня відзначають Міжнародний день багатосторонності та дипломатії заради миру, а також День секретаря.

У середу, 24 квітня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, цього дня святкують Міжнародний день солідарності молоді. Свято було встановлено 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді з метою привернути увагу до проблем молоді.

Також сьогодні Міжнародний день багатосторонності та дипломатії в ім'я миру. Свято започатковано резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2018 року.

Крім цього, 24 квітня - Міжнародний день секретаря. Професійне свято, яке щороку припадає на середу останнього повного квітневого тижня.

Також 24 квітня Всесвітній тиждень імунізації. Це щорічна ініціатива, яка припадає на останній тиждень квітня, з метою підвищення обізнаності про важливість вакцинації та її роль у захисті людей від вакцинокерованих захворювань.

Віряни вшановують пам'ять мученика Сави Стратилата.

Пам’ятні події:

1900 - Вийшла друком книга Зигмунда Фрейда "Тлумачення снів";

1915 - Османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем вшанування пам'яті жертв геноциду вірмен;

1916 - Початок "Великоднього повстання" ірландців проти британського панування;

1919 - Створено галерею мистецтв у Торонто;

1920 - Уряди Польщі та УНР уклали угоду про військову допомогу;

1949 – У Києві урочисто відкрито літературно-мистецький музей Тараса Шевченка;

1949 - В Англії скасовано обмеження продажу цукерок, запровадженого під час війни;

1950 - Трансйорданія перейменована в Йорданське Хашимітське Королівство;

1952 - В Онтаріо вперше нафтопроводом надійшла нафта з провінції Альберта (Канада);

1953 - Англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю;

1957 – На Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: "Не треба читати багато книг";

1962 - У США здійснено першу телетрансляцію з тихоокеанського узбережжя на атлантичне - телесигнал з Каліфорнії було передано через перший експериментальний телесупутник "Eco-1" і прийнято в Массачусетсі;

1968 – Маврикій став членом ООН;

1970 – КНР запустила свій перший штучний супутник Землі "Dong Fang Hong 1";

1981 - Представлений перший персональний комп'ютер IBM;

1984 - У Сан-Франциско компанія Apple анонсувала портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів та розміром із валізу. Однак гасло "Apple II - назавжди", під яким проводилася рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності - через 5 років Apple II було знято з виробництва;

1985 – Верховний Суд Канади визнав законною роботу магазинів у неділю;

1987 - У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів задля військової мети;

1996 - Палестинська Національна Рада проголосувала за виключення із програмних документів Організації Визволення Палестини (ОВП) положень, які закликали до збройної боротьби з Ізраїлем аж до повного знищення його як держави;

1997 – Нижня палата японського парламенту проголосувала за дозвіл проводити в країні операції з пересадки серця;

1999 — На засіданні у Вашингтоні Рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, яка дозволяє використовувати збройні сили блоку для запобігання порушенням прав людини в Європі;

2000 - Поблизу мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід "Павло Верещагін", який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту;

2004 – США скасували економічні санкції, накладені на Лівію 18 років тому. Це своєрідна винагорода за відмову лівійського керівництва від розробки зброї масового ураження;

2004 - Віталій Кличко у бою з Корі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC;

2005 – Інавгурація папи Бенедикта XVI;

2006 - Вчинено теракти в єгипетському курорті Дахаб.

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