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Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon для захисту повітряного простору, — Ріші Сунак

09:09, 24 квітня 2024
До Польщі також будуть відправлені 16 тисяч британських військовослужбовців.
Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon для захисту повітряного простору, — Ріші Сунак
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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон направить до Польщі свої винищувачі Eurofighter Typhoon, а також 16 тисяч військових у рамках посилення східного флангу НАТО і зміцнення системи ППО Польщі. Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, передає Rmf24.

За словами глави британського уряду, відповідне розміщення винищувачів планується на наступний рік.

Сунак зазначив, що Лондон має намір долучитися до патрулювання польського неба.

"Протиповітряна оборона є життєво важливою, і Велика Британія хоче підтримати Польщу в цьому та тісно співпрацювати з вами", - заявив він.

Сунак також обговорив з Туском спільне виробництво у сфері ОПК, зокрема морських фрегатів.

Глава британського уряду запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.

Нагадаємо, раніше Британія анонсувала найбільший в історії пакет допомоги Україні. 

Тим часом Польща не буде передавати Україні комплекс Patriot, але  зможе допомогти іншими засобами для посилення протиповітряної оборони. 

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