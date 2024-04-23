Ракети, засоби ППО та техніка: Британія анонсувала найбільший в історії пакет допомоги Україні

Україна отримає пакет військової допомоги на 617 млн доларів.

Фото: informator.ua

У вівторок, 23 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуде до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомили в Офісі британського прем'єра.

Зазначається, що у Варшаві Сунак обговорить із прем'єр-міністром Дональдом Туском і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом загрозу з боку росії та зусилля Великої Британії з підтримки європейської безпеки. Потім він поїде до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«Оголошене сьогодні додаткове фінансування в розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів ($617 млн, - ред), завдяки якому військова допомога Великої Британії Україні в цьому фінансовому році становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів, буде використане для швидкого доставлення терміново необхідних боєприпасів, засобів ППО, безпілотників та інженерної підтримки», - йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони також відправить найбільший в історії пакет озброєння, до якого увійдуть:

60 катерів, зокрема морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і зенітних ракет, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 захищених мобільних машин «Хаскі», 162 бронемашини і 78 всюдиходів;

близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

«Захист України від жорстоких амбіцій росії життєво важливий для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують хоробро битися, але їм потрібна наша підтримка - і вона потрібна їм зараз», - заявив Сунак.

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