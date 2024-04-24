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Стало відомо, коли Валерій Залужний розпочне роботу на посаді посла України у Великій Британії

08:33, 24 квітня 2024
Я думаю, що це вже питання тижнів, — розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Стало відомо, коли Валерій Залужний розпочне роботу на посаді посла України у Великій Британії
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Як відомо, Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Очікується, що впродовж найближчих кількох тижнів Залужний має розпочати роботу на посаді посла. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, в ефірі телеканалу Київ24. 

Він зазначив, що питання агреману (попередня згода уряду на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої) та протокольних процедур вже узгоджені.

"Я думаю, що це питання вже тижнів. Деякі логістичні складові ще треба вирішити", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП заявив, що не бачить жодної причини політизувати питання призначення Залужного та закликав людей спокійніше ставитися до питання відставки чи ротації управлінських кадрів.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.

За словами Президента, Залужний сам проявив бажання працювати у дипломатичному напрямку. 

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