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Стало известно, когда Валерий Залужный начнет работу в должности посла Украины в Великобритании

08:33, 24 апреля 2024
Я думаю, что это уже вопрос недель, – рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Стало известно, когда Валерий Залужный начнет работу в должности посла Украины в Великобритании
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Как известно, Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Ожидается, что в ближайшие несколько недель Залужный должен начать работу в должности посла. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, в эфире телеканала Киев24.

Он отметил, что вопросы агремана (предварительное согласие правительства на принятие определенного лица как главы дипломатического представительства другого) и протокольных процедур уже согласованы.

"Я думаю, что этот вопрос уже недель. Некоторые логистические составляющие еще предстоит решить", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП заявил, что не видит никакой причины политизировать вопрос назначения Залужного и призвал людей более спокойно относиться к вопросу отставки или ротации управленческих кадров.

Напомним, что 8 февраля Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на этот пост Александра Сырского. 

По словам Президента, Залужный сам изъявил желание работать в дипломатическом направлении.

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