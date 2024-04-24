Британия отправит в Польшу истребители Typhoon для защиты воздушного пространства, — Риши Сунак

В Польшу также будут отправлены 16 тысяч британских военнослужащих.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон направит в Польшу свои истребители Eurofighter Typhoon, а также 16 тысяч военных в рамках усиления восточного фланга НАТО и укрепления системы ПВО Польши. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает Rmf24.

По словам главы британского правительства, соответствующее размещение истребителей планируется на следующий год.

Сунак отметил, что Лондон намерен приобщиться к патрулированию польского неба.

"Противовоздушная оборона жизненно важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу в этом и тесно сотрудничать с вами", - заявил он.

Сунак также обсудил с Туском совместное производство в сфере ОПК, в том числе морских фрегатов.

Глава британского правительства заверил, что Великобритания не забудет, что именно польские пилоты спасали жизнь британцев, сражаясь в британском небе.

Напомним, ранее Британия анонсировала самый большой в истории пакет помощи Украине.

Между тем, Польша не будет передавать Украине комплекс Patriot, но сможет помочь другими средствами для усиления противовоздушной обороны.

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