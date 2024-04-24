Близько 30 будинків пошкоджено: Одеса постраждала від ракетного удару

Постраждала жінка, яку у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізували.

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Вранці 24 квітня Одеса вкотре пережила ракетну атаку рф. Внаслідок обстрілу постраждала 43-річна жінка. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

На місці працюють всі відповідні служби.

Зазначимо, що після атаки у деяких одеситів зникло світло. Як інформує ДТЕК, було пошкоджено повітряні лінії.

Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Енергетики працюють над поверненням світла.

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