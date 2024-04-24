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ВРП звільнила суддю Верхньодніпровського райсуду Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку

10:24, 24 квітня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Надії Трофимової з посади судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області.
ВРП звільнила суддю Верхньодніпровського райсуду Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Надії Трофимової  з посади судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомляє ВРП. 

Зазначається, що реалізація цієї процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ВРП звільнила двох суддів у відставку. 

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