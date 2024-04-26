В Госдепе предусматривают «быстрые перемены» на фронте: США уже начали отправлять оружие и оборудование в Украину

Американская поддержка поможет укрепить боеспособность сил обороны нашей страны.

Пакет помощи от США на 61 миллиард долларов поможет укрепить боеспособность Вооруженных сил Украины в ближайшем будущем. Об этом заявил представитель Госдепартамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек в комментарии «Радио Свобода».

«Изменения на линии фронта могут быть очень быстрыми, потому что США начнут отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе. И это поможет Украине укрепить боеспособность ВСУ. США гордятся тем, что поддерживают Украину, но, прежде всего, страну защищает ее народ – смелые, храбрые украинцы, которые борются и умирают за свою страну», – отметил чиновник.

Комментируя непосредственное влияние помощи со стороны США на ситуацию на поле боя, представитель Госдепартамента назвал это изучаемым «сложным вопросом».

Безусловно, новый пакет помощи поможет Украине укрепить боеспособность и лучше защищать страну. Но невозможно предположить, что именно будет дальше. Знаем, что и в Украине – в Киеве, и в Вашингтоне изучают этот вопрос очень интенсивно», – заметил Сайзек.

Одобрение пакета помощи на 61 миллиард долларов, из которого 48 предусмотрено на военную помощь, свидетельствует, по словам чиновника, о широкой двухпартийной поддержке Украины.

«Считается, что этого (средств – ред.) хватит в этом году по крайней мере. Также важно отметить, что европейцы пытаются больше сделать в плане помощи Украине… Очень важный сигнал, что США отвечает на призыв истории, и что Конгресс США принял новый пакет помощи Украине очень большим двухпартийным большинством. Это означает, что двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США и можно ожидать, что сохранится в дальнейшем», – подытожил представитель Госдепартамента США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.