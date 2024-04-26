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У Держдепі передбачають «швидкі зміни» на фронті: США вже почали відправляти зброю та обладнання в Україну

08:12, 26 квітня 2024
Американська підтримка допоможе зміцнити боєздатність Сил оборони нашої країни.
У Держдепі передбачають «швидкі зміни» на фронті: США вже почали відправляти зброю та обладнання в Україну
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Пакет допомоги від США на 61 мільярд доларів допоможе зміцнити боєздатність Збройних сил України у найближчому майбутньому. Про це заявив представник Держдепартаменту США у Брюсселі Деніел Сайзек у коментарі «Радіо Свобода».

«Зміни на лінії фронту можуть бути дуже швидкими, тому що США почнуть відправляти зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. І це допоможе Україні зміцнити боєздатність ЗСУ. США пишаються тим, що підтримують Україну, але насамперед країну захищає її народ – сміливі, хоробрі українці, які борються та вмирають за свою країну», – зазначив чиновник.

Коментуючи безпосередній вплив допомоги з боку США на ситуацію на полі бою, представник Держдепартаменту назвав це «складним питанням», яке вивчається.

«Безумовно, новий пакет допомоги допоможе Україні зміцнити боєздатність та краще захищати країну. Але неможливо передбачити, що саме буде далі. Знаємо, що і в Україні – у Києві, і у Вашингтоні вивчають це питання дуже інтенсивно», – зауважив Сайзек.

Схвалення пакету допомоги на 61 мільярд доларів, із якого 48 передбачено на військову допомогу, свідчить, за словами чиновника, про широку двопартійну підтримку України.

«Вважається, що цього (коштів – ред.) вистачить у цьому році принаймні. Також важливо відзначити, що європейці намагаються більше зробити в плані допомоги Україні… Дуже важливий сигнал, що США відповідає на поклик історії, і що Конгрес США ухвалив новий пакет допомоги Україні дуже великою двопартійною більшістю. Це означає, що двопартійна підтримка України зберігається в Конгресі США й можна очікувати, що збережеться надалі», – підсумував представник Держдепартаменту США.

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