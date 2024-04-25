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Ірина Мудра обговорила з Послом Японії створення трибуналу та реформу судової системи

21:54, 25 квітня 2024
Під час зустрічі сторони також обговорили пріоритетні питання реформи юридичної освіти.
Ірина Мудра обговорила з Послом Японії створення трибуналу та реформу судової системи
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Під час зустрічі сторони обговорили зміцнення співпраці для притягнення рф до відповідальності за агресивну війну проти України. Насамперед ішлося про створення спеціального трибуналу за злочин агресії, передає офіційний сайт Глави держави.

«У нас є два ключові принципи, на яких має базуватися створення трибуналу. Він має бути виключно міжнародним. Друге – не може бути жодного персонального імунітету для найвищих посадових осіб держави-агресорки», – наголосила Ірина Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента й Посол Японії розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів та реалізації міжнародного компенсаційного механізму.

Під час зустрічі Ірина Мудра та Кунінорі Мацуда також обговорили пріоритетні питання реформ судової системи та юридичної освіти.

Заступниця очільника Офісу Глави держави наголосила, що українська сторона налаштована на максимальну взаємодію з країнами «Групи семи», зокрема з Японією, щодо реалізації ключових реформ.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави у спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів росії.

Нагадаємо, Ірина Мудра заявляла, що Україна значно просунулася в реалізації судової реформи.

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