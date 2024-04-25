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У Держдепі США заявили, що питання депортації українських чоловіків складне, і позиції поки немає

21:32, 25 квітня 2024
Держдеп США заявив, що Кабмін має право визначати свою політику щодо українських чоловіків за кордоном.
У Держдепі США заявили, що питання депортації українських чоловіків складне, і позиції поки немає
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У Державному департаменті США зробили заяву щодо призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку, передає «Радіо Свобода».

 «Складне питання, що робити з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі», - сказав офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек.

За його словами, доля громадян України - насамперед її справа, й зауважив, що Кабміну слід «уважно діяти щодо цього питання».

«Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, - вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи» - сказав він.

Водночас Сайзек додав, що уряд США поважає право уряду України визначати свою політику.

Раніше ми писали, які країни ЄС дозволять українським чоловіками призовного віку залишитись, а які – ні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Крім того, Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками.

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