Власник TikTok може закрити додаток у США, щоб не продавати його американцям — ЗМІ

Компанія ByteDance розглядає варіант із закриттям TikTok у США.

Фото: Reuters

Як відомо, президент США Джо Байден підписав закон, який вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні.

За даними агентства Reuters, яке посилається на свої джерела, власник TikTok компанія ByteDance може закрити свою програму в США, а не продавати її, якщо компанія вичерпає всі юридичні можливості для боротьби з прийнятим законом про заборону платформи в США.

Зазначається, що алгоритми, на які опирається TikTok у своїй роботі, вважаються ключовими для всієї діяльності ByteDance, тому продаж програми з алгоритмами є малоймовірним.

Додамо, TikTok обіцяє подати до суду через можливу заборону в США.

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