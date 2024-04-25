Владелец TikTok может закрыть приложение в США, чтобы не продавать его американцам — СМИ

Компания ByteDance рассматривает вариант с закрытием TikTok в США.

Фото: Reuters

Как известно, президент США Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на свои источники, владелец TikTok компания ByteDance предпочтет закрыть свое приложение в США, а не продавать его, если компания исчерпает все юридические возможности для борьбы с принятым законом о запрете платформы в США.

Отмечается, что алгоритмы, на которые опирается TikTok в своей работе, считаются ключевыми для всей деятельности ByteDance, поэтому продажа приложения с алгоритмами маловероятна.

Добавим, TikTok обещает подать в суд из-за возможного запрета в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.