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Владелец TikTok может закрыть приложение в США, чтобы не продавать его американцам — СМИ

21:17, 25 апреля 2024
Компания ByteDance рассматривает вариант с закрытием TikTok в США.
Владелец TikTok может закрыть приложение в США, чтобы не продавать его американцам — СМИ
Фото: Reuters
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Как известно, президент США Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на свои источники, владелец TikTok компания ByteDance предпочтет закрыть свое приложение в США, а не продавать его, если компания исчерпает все юридические возможности для борьбы с принятым законом о запрете платформы в США.

Отмечается, что алгоритмы, на которые опирается TikTok в своей работе, считаются ключевыми для всей деятельности ByteDance, поэтому продажа приложения с алгоритмами маловероятна.

Добавим, TikTok обещает подать в суд из-за возможного запрета в США.

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