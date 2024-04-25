Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 25 апреля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Литвиненко Татьяну Яковлевну – с должности судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области;

Акуленко Светлана Алексеевна – с должности судьи Черниговского апелляционного суда.

Заявление об увольнении Кухаря Дмитрия Алексеевича с должности судьи Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области в отставку оставлено без рассмотрения.

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