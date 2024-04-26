Судья пожаловался на полицейских, которые преследовали его и морально терроризировали

Судья считает, что полицейские выполняют «заказ», полученный от своего руководства.

Судья Александр Савин, источник фото - Южноукраинский городской суд

Исполняющий обязанности главы Южноукраинского городского суда Николаевской области Александр Савин сообщил в Высший совет правосудия о преследовании и психологическом давлении со стороны местных полицейских.

Так, судья сообщил, что около 17:00 19 апреля автомобиль, которым управлял Александр Савин, был остановлен патрульными полицейскими.

Полицейские сообщили судье, что у них возникло подозрение, что водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные предложили судье пройти проверку на состояние опьянения с помощью прибора Drager. В ответ судья предложил полицейским немедленно в их сопровождении проехать в больницу для надлежащего медицинского осмотра.

Реакция полицейских на предложение судьи была довольно интересной – они согласились с предложением Александра Савина, однако предложили судье проехать не в ближайшую больницу, которая находилась в 1,5 км от места остановки автомобиля судьи, а в больницы других населенных пунктов, которые находятся за 40-50 км от места остановки автомобиля судьи.

Почему полицейские не захотели ехать в ближайшую больницу, а хотят ехать только в другие населенные пункты, патрульные не объяснили. Вместе с тем, как отметил Александр Савин, полицейские сообщили, что у них есть соответствующее указание от их руководителя.

Также патрульные отметили, что их начальник уже выехал на место остановки автомобиля судьи, поэтому Александру Савину необходимо ожидать прибытия начальника полицейских.

В ответ судья отметил, что никого он ждать не будет, а патрульные фактически игнорируют требование Александра Савина осуществить его сопровождение в больницу для медицинского осмотра на предмет определения состояния опьянения.

После этого Александр Савин сел в свой автомобиль и уехал домой.

Однако патрульные полицейские (сразу 2 экипажа) начали преследовать автомобиль судьи, остановили его и снова потребовали, чтобы Александр Савин дождался их руководителя. Впрочем, для чего на месте инцидента с и. о. председателя суда, нужен начальник полицейских, патрульные не сообщили.

Как сообщил Александр Савин, он еще раз сообщил полицейским, что никого ждать не будет, поскольку полицейские игнорируют его требования по освидетельствованию в больнице, после чего снова сел за руль собственного автомобиля и уехал домой.

В этот раз патрульные полицейские уже не стали преследовать автомобиль судьи.

Как оказалось, сразу два экипажа патрульных полицейских уже ждали судью у его домовладения. К дому, где проживал Александр Савин, наконец-то приехал и начальник полицейских.

Судья обратил внимание, что к его домовладению также приехал и автомобиль, из которого вышли два гражданина, один из которых ранее был осужден Александром Савиным за совершение уголовного правонарушения.

Указанные граждане сначала общались с начальником полицейских, а затем начали производить съемку домовладения судьи на видеокамеру. В дальнейшем, как сообщил Александр Савин, видеозапись, с соответствующими комментариями, была опубликована в социальных сетях.

Александр Савин добавил, что полицейские находились возле его домовладения почти до 02:00 часов, фактически не имея для этого никаких оснований.

Также судья отметил, что по итогам событий 19 апреля протокол о возможном совершении им административного правонарушения так и не был составлен полицией.

По мнению судьи, на самом деле имеет место заказное преследование судьи лицами, являющимися сторонами в производствах, которые находились или до сих пор находятся на рассмотрении Южноукраинского городского суда. Александр Савин добавил, что ряд уголовных дел, имеющих общественный резонанс, находятся именно в его производстве.

Судья отметил, что в действиях полицейских, их руководителя, представителей общественности усматриваются уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Отметим, что Александр Савин уже не раз попадал в поле зрения общественных активистов и СМИ Николаевской области. К примеру, летом прошлого года они обвиняли судью в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, конкретной информации о нарушении судьей требований законодательства и норм судейской этики в публикациях, как правило, не приводилось.

Напомним, что в апреле с сообщением на давление со стороны областной прокуратуры в ВСП обратилось собрание судей Кропивницкого апелляционного суда.

Автор Вячеслав Хрипун

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