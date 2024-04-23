Кропивницький апеляційний суд звинуватив прокуратуру у тиску на суд: що відомо

Прокуратуру не влаштовують відмови суду у задоволенні клопотань та апеляційних скарг прокуратури, такі відмови прокурори сприймають як особисті образи – суд.

Будівля Кропивницького апеляційного суду \ Джерело фото - Судова влада

Збори суддів Кропивницького апеляційного суду звернулися до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора з повідомленням про тиск на суд.

Збори суддів повідомили, що вже тривалий час слідчим відділом ТУ ДБР у місті Миколаїв, під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Як зазначили збори суддів, у жовтні 2023 року слідчий ТУ ДБР встановив, що громадянин, який нібито виступив заявником у вказаному кримінальному провадженні, насправді із заявою про вчинення суддями злочину не звертався. Відтак, кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 КК було закрите ДБР у зв’язку з відсутністю події злочину.

Однак обласна прокуратура не погодилася з рішенням слідчого ТУ ДБР, і постанова про закриття провадження була скасована процесуальним керівником.

Підставами для вказаного рішення стало те, що у вказаному кримінальному провадженні нібито проводяться слідчі дії та надана низка доручень. Також було зазначено про те, що є обґрунтовані підозри у скоєнні злочину суддею Кропивницького апеляційного суду, суддею Ленінського та Кіровського районних судів міста Кіровограда.

Разом з тим, збори суддів звернули увагу, що більше ніж через вісім місяців після початку досудового розслідування, підозри у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК, не були вручені жодному судді.

Крім того, фактично під можливістю кримінального переслідування перебувають і інші судді апеляційного суду та вказаних районних судів, оскільки збір інформації та негласні слідчі дії проводилися фактично проти всіх суддів Кропивницького апеляційного суду, суддів Ленінського та Кіровського районних судів міста Кіровограда.

Такий підхід, на думку зборів суддів апеляційного суду, свідчить про «грубе ігнорування Кіровоградською обласною прокуратурою основоположних прав людини і загальних засад кримінального процесу» та «є втручанням у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя».

Збори суддів також звернули увагу, що хоча «розслідування» ДБР та прокуратури триває вже вісім місяців, у прокуратурі Кіровоградської області так і не визначилися, які саме діяння суддів з судів Кіровоградської області мають ознаки державної зради.

А в ЄРДР взагалі відсутні фактичні обставини та особи, щодо яких розпочато та здійснюється досудове розслідування. Є лише інформація про те, що фактично всі судді Кропивницького апеляційного суду, Ленінського районного суду міста Кіровограда, Кіровського районного суду міста Кіровограда і навіть деякі адвокати Кіровоградської області можуть бути дотичні до державної зради.

Таким чином, збори суддів зазначили, що мова йде про «очевидно необґрунтоване кримінальне переслідування суддів».

«Використовуючи свої службові повноваження, прокурори вдаються до помсти у спосіб порушення кримінального провадження стосовно суддів про вчинення державної зради, в рамках якого вчиняють процесуальні дії, у тому числі направляють запити до державних установ, тим самим поширюючи інформацію про те, що такі відомості їм необхідно отримати в межах кримінального переслідування про державну зраду судді. Цими діями, враховуючи період воєнного стану у зв’язку з російською збройною агресією, посадові особи Кіровоградської обласної прокуратури свідомо формують у суспільстві нетерпимість до суддів і недовіру до судової системи в цілому, завдаючи суттєвої шкоди інтересам правосуддя», - зазначили судді Кропивницького апеляційного суду у своєму зверненні.

Більше того, як вказано у повідомленні зборів суддів, дії прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури, які щодня здійснюють функції сторони обвинувачення, функції представництва під час апеляційного провадження, створили конфлікт інтересів, який вказує на обґрунтовані підстави для відводів і самовідводів та фактично паралізує здійснення апеляційного розгляду у значній кількості справ.

На думку суддів, поведінка прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури обумовлена виключно тим, що прокуратуру не влаштовують відмови у задоволенні клопотань та відмови у задоволенні апеляційних скарг, оскільки такі відмови прокурори «сприймають як особисті образи».

«Ми, судді Кропивницького апеляційного суду, вважаємо це інструментом незаконного та не процесуального контролю за нашою діяльністю, тиску на нас з метою формування лояльності суддів до цих органів, можливого отримання «потрібного» судового рішення, що є неприпустимим в демократичному суспільстві і однозначно шкодить іміджу держави», - говориться у зверненні зборів суддів.

Також збори суддів додали, що станом на квітень 2024 року керівництво Кіровоградської обласної прокуратури з метою подальшого тиску на апеляційний суд, вдалося до пошуку будь-яких раніше скасованих рішень, ухвалених «неугодними» суддями, та підготовки дисциплінарних скарг з метою притягнення цих суддів до відповідальності за скасовані судові рішення.

Зазначимо, що керівником Кіровоградською обласної прокуратури є Стрелюк Ян Володимирович, який до 2023 року очолював Департамент нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами та Департамент нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що раніше зі схожою скаргою до Ради правосуддя звернувся Кіровський районний суд міста Кіровограда.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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