Кропивницкий апелляционный суд обвинил прокуратуру в давлении на суд: что известно

Прокуратуру не устраивают отказы суда в удовлетворении ходатайств и апелляционных жалоб прокуратуры, такие отказы прокуроры воспринимают как личные оскорбления – суд.

Здание Кропивницкого апелляционного суда \ Источник фото - Судебная власть

Собрание судей Кропивницкого апелляционного суда обратилось в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с уведомлением о давлении на суд.

Собрание судей сообщило, что уже длительное время следственным отделом ТУ ГБР в городе Николаев, под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

Как отметило собрание судей, в октябре 2023 года следователь ТУ ГБР установил, что гражданин, якобы выступивший заявителем в указанном уголовном производстве, на самом деле с заявлением о совершении судьями преступления не обращался. Следовательно, уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК было закрыто ГБР в связи с отсутствием преступления.

Однако областная прокуратура не согласилась с решением следователя ТУ ГБР, и постановление о закрытии производства было отменено процессуальным руководителем.

Основанием для указанного решения стало то, что в указанном уголовном производстве якобы проводятся следственные действия и предоставлены ряд поручений. Также было отмечено, что есть обоснованные подозрения в совершении преступления судьей Кропивницкого апелляционного суда, судьей Ленинского и Кировского районных судов города Кировограда.

Вместе с тем, собрание судей обратило внимание, что более чем через восемь месяцев после начала досудебного расследования, подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК, не были вручены ни одному судье.

Кроме того, фактически под возможностью уголовного преследования находятся и другие судьи апелляционного суда и указанных районных судов, поскольку сбор информации и негласные следственные действия проводились фактически против всех судей Кропивницкого апелляционного суда, судей Ленинского и Кировского районных судов города Кировограда.

Такой подход, по мнению собрания судей апелляционного суда, свидетельствует о «грубом игнорировании Кировоградской областной прокуратурой основополагающих прав человека и общих основ уголовного процесса» и «является вмешательством в деятельность судей по осуществлению правосудия».

Собрание судей также обратило внимание, что хотя «расследование» ГБР и прокуратуры продолжается уже восемь месяцев, в прокуратуре Кировоградской области так и не определились, какие именно действия судей из судов Кировоградской области имеют признаки государственной измены.

А в ЕРДР вообще отсутствуют фактические обстоятельства и лица, в отношении которых начато и осуществляется досудебное расследование. Есть только информация о том, что фактически все судьи Кропивницкого апелляционного суда, Ленинского районного суда Кировограда, Кировского районного суда Кировограда и даже некоторые адвокаты Кировоградской области могут быть причастны к государственной измене.

Таким образом, собрание судей отметило, что речь идет об «очевидно необоснованном уголовном преследовании судей».

«Используя свои служебные полномочия, прокуроры прибегают к мести путем возбуждения уголовного производства в отношении судей о совершении государственной измены, в рамках которого совершают процессуальные действия, в том числе направляют запросы в государственные учреждения, тем самым распространяя информацию о том, что такие сведения необходимо получить в рамках уголовного преследования о государственной измене судьи. Этими действиями, учитывая период военного положения в связи с российской вооруженной агрессией, должностные лица Кировоградской областной прокуратуры сознательно формируют в обществе нетерпимость к судьям и недоверие к судебной системе в целом, причиняя существенный ущерб интересам правосудия», - отметили судьи апелляционного суда в своем обращении.

Более того, как указано в сообщении собрания судей, действия прокуроров Кировоградской областной прокуратуры, ежедневно осуществляющих функции стороны обвинения, функции представительства во время апелляционного производства, создали конфликт интересов, указывающий на обоснованные основания для отводов и самоотводов и фактически парализующий осуществление апелляционного рассмотрения в значительное количество дел.

По мнению судей, поведение прокуроров Кировоградской областной прокуратуры обусловлено исключительно тем, что прокуратуру не устраивают отказы в удовлетворении ходатайств и отказы в удовлетворении апелляционных жалоб, поскольку такие отказы прокуроры «воспринимают как личные оскорбления».

«Мы, судьи Кропивницкого апелляционного суда, считаем это инструментом незаконного и не процессуального контроля над нашей деятельностью, давления на нас с целью формирования лояльности судей к этим органам, возможного получения «нужного» судебного решения, что недопустимо в демократическом обществе и однозначно вредит имиджу государства», - говорится в обращении собрания судей.

Также собрание судей добавило, что по состоянию на апрель 2024 года руководство Кировоградской областной прокуратуры с целью дальнейшего давления на апелляционный суд, прибегло к поиску любых ранее отмененных решений, принятых «неугодными» судьями, и подготовки дисциплинарных жалоб с целью привлечения этих судей к ответственности за отмененные судебные решения.

Отметим, что руководителем Кировоградской областной прокуратуры является Стрелюк Ян Владимирович, до 2023 года возглавлявший Департамент надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами и Департамент надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что ранее с похожей жалобой в Совет правосудия обратился Кировский районный суд города Кировограда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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