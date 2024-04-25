Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У четвер, 25 квітня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Літвіненко Тетяну Яківну – з посади судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;

Акуленко Світлану Олексіївну – з посади судді Чернігівського апеляційного суду.

Заяву про звільнення Кухаря Дмитра Олексійовича з посади судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області у відставку залишено без розгляду.

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