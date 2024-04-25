Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

В Госдепе США заявили, что вопрос депортации украинских мужчин сложен, и позиции пока нет

21:32, 25 апреля 2024
Госдеп США заявил, что Кабмин имеет право определять свою политику по отношению к украинским мужчинам за рубежом.
В Госдепе США заявили, что вопрос депортации украинских мужчин сложен, и позиции пока нет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном департаменте США сделали заявление о приостановлении консульских услуг за границей для украинских мужчин мобилизационного возраста, передает «Радио Свобода».

«Сложный вопрос, что делать с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области», - сказал официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек.

По его словам, судьба граждан Украины – прежде всего ее дело, и отметил, что Кабмину следует «внимательно действовать по этому вопросу».

«Понятно, что люди нужны для ВСУ, чтобы защищать страну… Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы», - сказал он.

В то же время, Сайзек добавил, что правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику.

Ранее сообщалось, какие страны ЕС позволят украинским мужчинам призывного возраста остаться, а какие - нет.

Напомним, Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Кроме того, Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир на Право ТВ

Увеличение штрафов и уголовная ответственность за нарушение правил военного учета и мобилизации – прямой эфир на Право ТВ.

Кандидатам на должности судей апелляционных судов до 1 мая необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности

Декларации необходимо подать за 2019-2023 годы.

Верховная Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва