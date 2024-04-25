В Госдепе США заявили, что вопрос депортации украинских мужчин сложен, и позиции пока нет

Госдеп США заявил, что Кабмин имеет право определять свою политику по отношению к украинским мужчинам за рубежом.

В Государственном департаменте США сделали заявление о приостановлении консульских услуг за границей для украинских мужчин мобилизационного возраста, передает «Радио Свобода».

«Сложный вопрос, что делать с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области», - сказал официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек.

По его словам, судьба граждан Украины – прежде всего ее дело, и отметил, что Кабмину следует «внимательно действовать по этому вопросу».

«Понятно, что люди нужны для ВСУ, чтобы защищать страну… Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы», - сказал он.

В то же время, Сайзек добавил, что правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику.

Ранее сообщалось, какие страны ЕС позволят украинским мужчинам призывного возраста остаться, а какие - нет.

Напомним, Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Кроме того, Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

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