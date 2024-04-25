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Ирина Мудрая обсудила с Послом Японии создание трибунала и реформу судебной системы

21:54, 25 апреля 2024
В ходе встречи стороны также обсудили приоритетные вопросы реформы юридического образования.
Ирина Мудрая обсудила с Послом Японии создание трибунала и реформу судебной системы
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой. В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества для привлечения рф к ответственности за агрессивную войну против Украины. Прежде говорилось о создании специального трибунала за преступление агрессии, передает официальный сайт Главы государства.

«У нас есть два ключевых принципа, на которых должно базироваться создание трибунала. Он должен быть исключительно международным. Второе – не может быть никакого персонального иммунитета для высших должностных лиц государства-агрессора», – подчеркнула Ирина Мудрая.

Заместитель руководителя Офиса Президента и Посол Японии рассмотрели конкретные шаги по конфискации замороженных российских активов и реализации международного компенсационного механизма.

В ходе встречи Ирина Мудрая и Кунинори Мацуда также обсудили приоритетные вопросы реформ судебной системы и юридического образования.

Замглавы Офиса Главы государства подчеркнула, что украинская сторона настроена на максимальное взаимодействие со странами «Группы семи», в частности с Японией, по реализации ключевых реформ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге 44 государства в специальной декларации поддержали создание спецтрибунала по поводу преступлений россии.

Напомним, Ирина Мудрая заявляла, что Украина значительно продвинулась в реализации судебной реформы.

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