Олаф Шольц заявив, що не збирається змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини має намір дотримуватися своєї відмови, навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.

Німеччина наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц заявив, що має намір дотримуватися своєї відмови, навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS, передає DPA.

«Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, ми виділили допомоги на понад 28 мільярдів євро. Ми поставляли танки, системи протиповітряної оборони. Але що стосується того виду озброєння про яке ви сказали — моє рішення не зміниться», — відповів Шольц на запитання журналіста про передачу ракет Taurus Україні.

Він наголосив, що Берлін «буде підтримувати Україну усіма шляхами, аби вона могла протистояти російській агресії».

«Німеччина та Велика Британія – це країни, які надають найбільше допомоги у Європі. І ми продовжуватимемо це робити. Ми будемо й надалі тісно співпрацювати, особливо у напрямку тренувань українських військових і зміцнювати базу оборонної промисловості України», — сказав Шольц, коментуючи сьогоднішню зустріч з британським прем’єром Ріші Сунаком.

Раніше канцлер Німеччини орієнтувався на США, коли йшлося про постачання нових якісних систем озброєнь Києву.

Зокрема, після того, як Конгрес США ухвалив постачання допомоги Україні зброї, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд постачати крилаті ракети Taurus.

«Канцлер завжди запевняв, що він орієнтований на Сполучені Штати. США зараз доставлять в Україну ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз у питанні Taurus», – сказала вона NTV.

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