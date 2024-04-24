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Олаф Шольц заявил, что не намерен менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus

17:39, 24 апреля 2024
Канцлер Германии намерен соблюдать свой отказ, даже несмотря на то, что в Конгрессе США готовы передать американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Олаф Шольц заявил, что не намерен менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus
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Германия пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц заявил, что намерен соблюдать свой отказ, даже несмотря на то, что в Конгрессе США готовы передать американские дальнобойные ракеты ATACMS, передает DPA.

«С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, мы выделили помощи более чем на 28 миллиардов евро. Мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны. Но что касается того вида вооружения, о котором вы сказали — мое решение не изменится», — ответил Шольц на вопрос журналиста о передаче ракет Taurus Украине.

Он подчеркнул, что Берлин «будет поддерживать Украину всеми путями, чтобы она могла противостоять российской агрессии».

«Германия и Великобритания – это страны, которые оказывают наибольшую помощь в Европе. И мы будем продолжать это делать. Мы будем и дальше тесно сотрудничать, особенно в направлении тренировок украинских военных и укреплять базу оборонной промышленности Украины», — сказал Шольц, комментируя сегодняшнюю встречу с британским премьером Риши Сунаком.

Ранее канцлер Германии ориентировался на США, когда речь шла о поставках новых качественных систем вооружений Киеву.

В частности, после того, как Конгресс США принял поставки помощи Украине оружия, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство поставлять крылатые ракеты Taurus.

«Канцлер всегда уверял, что он ориентирован на Соединенные Штаты. США сейчас доставят в Украину ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus», – сказала она NTV.

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