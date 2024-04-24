Олаф Шольц заявил, что не намерен менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии намерен соблюдать свой отказ, даже несмотря на то, что в Конгрессе США готовы передать американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Германия пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц заявил, что намерен соблюдать свой отказ, даже несмотря на то, что в Конгрессе США готовы передать американские дальнобойные ракеты ATACMS, передает DPA.

«С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, мы выделили помощи более чем на 28 миллиардов евро. Мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны. Но что касается того вида вооружения, о котором вы сказали — мое решение не изменится», — ответил Шольц на вопрос журналиста о передаче ракет Taurus Украине.

Он подчеркнул, что Берлин «будет поддерживать Украину всеми путями, чтобы она могла противостоять российской агрессии».

«Германия и Великобритания – это страны, которые оказывают наибольшую помощь в Европе. И мы будем продолжать это делать. Мы будем и дальше тесно сотрудничать, особенно в направлении тренировок украинских военных и укреплять базу оборонной промышленности Украины», — сказал Шольц, комментируя сегодняшнюю встречу с британским премьером Риши Сунаком.

Ранее канцлер Германии ориентировался на США, когда речь шла о поставках новых качественных систем вооружений Киеву.

В частности, после того, как Конгресс США принял поставки помощи Украине оружия, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство поставлять крылатые ракеты Taurus.

«Канцлер всегда уверял, что он ориентирован на Соединенные Штаты. США сейчас доставят в Украину ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus», – сказала она NTV.

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