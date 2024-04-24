Канада разрешила Airbus использовать российский подсанкционный титан

Разрешение предоставило канадское правительство.

Согласно сообщению агентства Reuters, канадское правительство предоставило разрешение корпорации Airbus на использование подсанкционного российского титана в своем производстве, несмотря на имеющиеся санкции.

Заявление Airbus подтверждает, что они получили соответствующее разрешение от канадского правительства, которое учло ограничения в отношении компании "ВСМПО-Ависма" и гарантировало безопасность и соответствие с действующими санкциями.

Запрос Reuters к канадскому правительству остался без ответа.

Недавно Канада ввела санкции против "ВСМПО-Ависма", которая является одним из крупнейших производителей титана в мире.

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