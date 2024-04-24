Как рассчитать ориентировочную стоимость перерегистрации авто: есть полезный калькулятор

Украинцы могут рассчитать, сколько нужно иметь средств, чтобы оплатить услугу и бланковую продукцию.

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Главный сервисный центр МВД напомнил, что для расчета ориентировочной стоимости перерегистрации авто можно воспользоваться специальным калькулятором, в котором учтены и заложены все нюансы.

Сервис поможет граждане рассчитать, сколько нужно иметь средств, чтобы оплатить услугу и бланковую продукцию. Он учитывает:

- административную услугу

- платный или бесплатный номерной знак

- каким будет налог от второй продажи транспортного средства

- какова сумма пенсионного сбора при первой регистрации легкового автомобиля.

Напомним, в сервисном центре МВД рассказали, как перерегистрировать авто на другое лицо.

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