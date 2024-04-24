Суд вернул обществу Киева земельный участок возле Беличанского леса, на котором расположена трасса Киев-Ирпень

Хозяйственный суд вернул общине Киева землю, на которой расположена трасса Р-30.

Фото: big.informator.ua

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Общество Киева вернули земельный участок возле Беличанского леса, на котором расположена трасса Р-30 Киев-Ирпень. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Оленич.

«Продолжаем защищать интересы киевлян всеми возможными способами – Хозяйственный суд удовлетворил наш иск и вернул общине Киева землю, на которой расположена трасса Р-30.

Рядом с ней находится Беличанский лес (недавно тоже вернувшийся общине), поэтому этот участок вызвал особый интерес в области.

Работаем дальше. Мы не позволим никому незаконно менять границы Киева», – отметил Оленич.

Ранее мы писали, что Верховный Суд окончательно вернул Киеву 3000 гектаров незаконно захваченного Беличанского леса.

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