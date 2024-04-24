Суд повернув громаді Києва земельну ділянку біля Біличанського лісу, на якій розташована траса Київ-Ірпінь

Господарський суд повернув громаді Києва землю, на якій розташована траса Р-30.

Фото: big.informator.ua

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Громаді Києва повернули земельну ділянку біля Біличанського лісу, на якій розташована траса Р-30 Київ-Ірпінь. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

«Продовжуємо захищати інтереси киян всіма можливими способами — Господарський суд задовольнив наш позов і повернув громаді Києва землю, на якій розташована траса Р-30.

Поруч з нею знаходиться Біличанський ліс (який нещодавно теж повернули громаді), тому ця ділянка викликала особливий інтерес в області.

Працюємо далі. Ми не дозволимо нікому незаконно змінювати межі Києва», — зазначив Оленич.

Раніше ми писали, що Верховний Суд остаточно повернув Києву 3000 гектарів незаконно захопленого Біличанського лісу.

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