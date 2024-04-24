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У Фінляндії закриють музей Леніна та демонтують експонати

21:47, 24 квітня 2024
Музей працював в Тампере з 1946 року, його зачинять 3 листопада 2024 року.
У Фінляндії закриють музей Леніна та демонтують експонати
Джерело фото: YLE
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Музей Леніна в Тампере, Фінляндія, який протягом 78 років служив своєму призначенню, готується закрити свої двері, але вже готується відкриття нового музею Nootti, присвяченого відносинам із росією.

За даними YLE, Музей Леніна, який існував у Тампере з 1946 року, планує припинити свою роботу. Він буде функціонувати до 3 листопада, після чого його експонати будуть демонтовані. Рішення про закриття пов'язане з тим, що місія і концепція музею вже не відповідають його назві, а ім'я Леніна викликає лише суперечки.

Директор музею Калле Калліо заявив, що хоча прямих спроб змінити назву музею не було, існували фінансові труднощі. «Я надіслав кілька хороших заявок для музею Леніна, але вони не були успішними. Подивимося, чи інша назва буде більш вдалою», - додав Калліо.

Протягом холодної війни музей відігравав важливу роль як площа східної політики і був місцем для зустрічей з усіма ключовими радянськими лідерами. Після розпаду Радянського Союзу він став особливим культурним об'єктом, який був повністю відреставрований у 2016 році. Навіть тоді назва залишилася незмінною, хоча фокус музею змінився.

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