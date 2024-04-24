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В Україні з’явилася нова професія — Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

18:46, 24 квітня 2024
Стало відомо, чим займатиметься фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
В Україні з’явилася нова професія — Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
Фото: rayon.in.ua
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Заступник Міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір повідомив, що в Україні з'явилася професія – «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Відомості щодо професійного стандарту вже внесли до Реєстру кваліфікацій.

Зазначається, що цей професійний стандарт розроблено з метою запровадження в Україні професійного супроводу ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів – на шляху переходу від військової служби до цивільного життя.

«Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг», – заявив Максим Кушнір.

Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.

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