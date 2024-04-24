В Украине появилась новая профессия — Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц

Стало известно, чем будет заниматься специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Фото: rayon.in.ua

Заместитель Министра по делам ветеранов Украины Максим Кушнир сообщил, что в Украине появилась профессия – «Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц». Сведения о профессиональном стандарте уже внесли в Реестр квалификаций.

Отмечается, что этот профессиональный стандарт разработан с целью внедрения в Украине профессионального сопровождения ветеранов и ветеранок войны, членов их семей и семей погибших воинов – на пути перехода от военной службы к гражданской жизни.

«Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. В первую очередь речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг», – заявил Максим Кушнир.

В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения о возможностях, правах, гарантиях, льготах, получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. Например, по вопросам оформления соответствующих документов и т.п.

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