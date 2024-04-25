У физического лица налоговый долг: зарегистрируют ли его плательщиком единого налога

В ГНС объяснили, является ли основанием для отказа в регистрации плательщиком единого налога ФЛП наличие у него налогового долга, как у гражданина.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, является ли основанием для отказа в регистрации плательщиком единого налога ФЛП наличие у него налогового долга, как у гражданина.

Основанием для контролирующих органов при принятии решения об отказе в регистрации физического лица-предпринимателя плательщиком единого налога является наличие у такого налогоплательщика налогового долга по уплате налогов и сборов, по которым определены денежные обязательства, в том числе, не связанные с осуществлением хозяйственной деятельности, кроме имеющейся недоимки по уплате единого взноса.

Согласно подпункту 291.5.8 пункта 291.5 статьи 291 НКУ не могут быть плательщиками единого налога первой – третьей групп налогоплательщики, которые на день подачи заявления о регистрации плательщиком единого налога имеют налоговый долг, кроме безнадежного налогового долга, возникшего вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

При этом требования, в частности, пункта 291.5 статьи 291 НКУ не распространяются на плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов) (пункт 291.8 статьи 291 НКУ).

Одним из оснований для принятия контролирующим органом решения об отказе в регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога согласно подпункту 299.6.1 пункта 299.6 статьи 299 НКУ есть несоответствие такого субъекта хозяйствования требованиям, установленным статьей 291 НКУ.

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный НКУ срок, и непогашенной пени, начисленной в порядке, определенном НКУ (подпункт 14.1.175 пункта 14.1 статьи 14 НКУ).

НКУ не регулирует вопрос, в частности, погашение обязательств по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (кроме особенностей функционирования единого счета, представление отчетности по сумме начисленного единого взноса), сборов на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций (пункт 1.3 статьи 1 НКУ).

Правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты и полномочия органа, осуществляющего его сбор и ведение учета, определены Законом Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сбор и учет единого взноса в общеобязательное государственное социальное страхование».

Согласно пункту 6 части первой статьи 1 Закона № 2464 сумма единого взноса, своевременно не начисленная и/или не уплаченная в сроки, установленные Законом № 2464, исчисленная налоговым органом в случаях, предусмотренных Законом, является недоимкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.