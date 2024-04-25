Фізична особа має податковий борг: чи зареєструють її платником єдиного податку

У ДПС пояснили, чи є підставою для відмови в реєстрації платником єдиного податку ФОП наявність у нього податкового боргу, як у громадянина.

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку ФОП наявність у нього податкового боргу, як у громадянина.

Підставою для контролюючих органів при прийнятті рішення про відмову у реєстрації фізичної особи-підприємця платником єдиного податку є наявність у такого платника податків податкового боргу зі сплати податків та зборів, за якими визначені грошові зобов’язання, в тому числі, які не пов’язані із здійсненням господарської діяльності, крім наявної недоїмки зі сплати єдиного внеску.

Відповідно до підпункту 291.5.8 пункту 291.5 статті 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

При цьому вимоги, зокрема, пункту 291.5 статті 291 ПКУ не поширюються на платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів) (пункт 291.8 статті 291 ПКУ).

Однією з підстав для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку згідно з підпунктом 299.6.1 пункту 299.6 статті 299 ПКУ є невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам, встановленим статтею 291 ПКУ.

Податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ (підпункт 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

ПКУ не регулює питання, зокрема, погашення зобов’язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (крім особливостей функціонування єдиного рахунку, подання звітності щодо суми нарахованого єдиного внеску), зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (пункт 1.3 статті 1 ПКУ).

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку визначено Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 1 Закону № 2464 сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом № 2464, обчислена податковим органом у випадках, передбачених Законом, є недоїмкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.