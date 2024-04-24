Музей работал в Тампере с 1946 года, его закроют 3 ноября 2024 года.

Источник фото: YLE

Музей Ленина в Тампере, Финляндия, который в течение 78 лет служил своему предназначению, готовится закрыть свои двери, но уже готовится открытие нового музея Nootti, посвященного отношениям с россией.

По данным YLE, Музей Ленина, который существовал в Тампере с 1946 года, планирует прекратить свою работу. Он будет функционировать до 3 ноября, после чего его экспонаты будут демонтированы. Решение о закрытии связано с тем, что миссия и концепция музея уже не соответствуют его названию, а имя Ленина вызывает лишь споры.

Директор музея Калле Каллио заявил, что хотя прямых попыток изменить название музея не было, существовали финансовые трудности. "Я отправил несколько хороших заявок для музея Ленина, но они не были успешными. Посмотрим, будет ли другое название более удачным", - добавил Каллио.

В течение холодной войны музей играл важную роль как площадь восточной политики и был местом для встреч со всеми ключевыми советскими лидерами. После распада Советского Союза он стал особым культурным объектом, который был полностью отреставрирован в 2016 году. Даже тогда название осталось неизменным, хотя фокус музея изменился.

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