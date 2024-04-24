Як розрахувати орієнтовну вартості перереєстрації авто: є корисний калькулятор

Українці можуть розрахувати, скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу та бланкову продукцію.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що для розрахунку орієнтовної вартості з перереєстрації авто можна скористатися спеціальним калькулятором, у якому враховано та закладено всі нюанси.

Сервіс допоможе громадяни розрахувати скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу та бланкову продукцію. Він враховує:

- адміністративну послугу

- платний чи безкоштовний номерний знак

- яким буде податок від другого продажу транспортного засобу

- яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Нагадаємо, в сервісному центрі МВС розповіли, як перереєструвати авто на іншу особу.

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