Як перереєструвати авто на іншу особу пояснили в сервісному центрі МВС

Договір дарування можна оформити у сервісних центрах МВС при перереєстрації транспортного засобу.

Одне з питань, яке часто цікавить наших співгромадян, як перереєструвати автівку на іншу особу в сервісному центрі МВС. У ГЦС МВС нагадали алгоритм дій, аби швидко та зручно скористатись послугою.

Так, перед відвідуванням сервісного центру МВС, необхідно отримати талон на отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Під час оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове чи постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

«Якщо ви вирішили подарувати транспортний засіб, договір дарування можливо оформити у сервісному центрі МВС. Також цей документ можливо зробити в нотаріуса та додати до загального пакета документів для здійснення перереєстрації. Відповідно до Податкового кодексу України, за перший і другий ступені спорідненості податки не сплачуються.

Вартість перереєстрації легкового авто орієнтовно 755 грн без видачі номерного знака. Сюди входить адміністративна послуга та бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу» - зазначає ГЦС.

Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі:

отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування;

зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб;

місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів;

зміни кольору;

переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.

До сервісного центру МВС подаються оформлені в установленому порядку документи, що:

підтверджують правомірність придбання транспортного засобу;

заява (заповнюється в ТСЦ);

свідоцтво про реєстрацію;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) покупця та продавця або:

тимчасове посвідчення громадянина України;



посвідка на постійне проживання;



посвідки на тимчасове проживання;



посвідчення біженця;



посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;



посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

(у разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка)

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію.

Висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу).

Перереєстрація ТЗ за договором дарування

У сервісних центрах МВС здійснюється перереєстрація транспортного засобу на нового власника за договором дарування. Договір дарування — це договір, за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Якщо в особи вже є нотаріально посвідчений договір дарування, то їй варто звернутися до сервісного центру МВС із такими документами:

нотаріально посвідчений договір дарування;

паспорт громадянина України;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довіреність на представництво інтересів (у разі звернення до сервісного центру МВС не обдаровуваного);

документ, що підтверджує повноваження представника;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Договір дарування можна оформити у сервісних центрах МВС при перереєстрації транспортного засобу. Для цього необхідні такі документи:

паспорт громадянина України;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення до сервісного центру МВС не обдаровуваного або не дарувальника);

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо транспортний засіб дарується члену сім’ї першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується. До першого ступеня спорідненості фізичної особи відносяться її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого ступеня спорідненості — рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Фізичні особи, які не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, згідно з Податковим кодексом України, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якого подарунку та 1,5% військового збору.

Нерезиденти мають сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 1,5% військового збору.

Перереєстрація за договором дарування не здійснюється, якщо транспортний засіб має обмеження у власності, кредити, заборгованості, штрафи.

Перелік документів, що надається юридичною особою для перереєстрації транспортних засобів

Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника (відновлення документів та зміни анкетних даних) юридична особа подає:

розпорядчі документи (в тому числі згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завірена в установленому порядку копія наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо);

копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

договір фінансового лізингу, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу;

документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб, та акт приймання-передачі,засвідчені підписами сторін – для перереєстрації транспортних засобів (об’єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади, національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно,до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном – за умови дотримання вимог щодо відчуження, які визначені нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства;

акт приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію – при реорганізації юридичної особи;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія прийнятого власником або судом рішення про ліквідацію юридичної особи – у зв’язку з ліквідацією юридичної особи передаються іншій юридичній особі;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія рішення господарського товариства про повернення транспортного засобу його учаснику – при поверненні транспортного засобу, що є внеском учасника до статутного фонду господарського товариства, учаснику у зв’язку з його виходом із товариства;

заява члена фермерського господарства (за наявності кількох членів господарства – їх спільної заяви), довідка виконавчого органу відповідної ради про склад фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у спільній сумісній власності його членів, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, копія свідоцтва про смерть – у разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство;

довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку (якщо попередній власник – юридична особа) та постановку на облік (якщо майбутній власник – юридична особа) транспортного засобу на військовий облік;

номерні знаки (номерний знак);

номерні знаки (номерний знак) для разових поїздок;

документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ.

Висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу).

Автор: Наталя Мамченко

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