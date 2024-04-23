Правоохоронець, якого звільнити після сварки з підприємцем у столичному ресторані, оскаржитиме рішення

Поліцейський, якого звільнили одразу після суперечки в ресторані, звинувачення заперечує.

Правоохоронець, який посварився з підприємцем у ресторані Києва, тепер стверджує, що його звільнили, хоча він ніби жодного наказу про це не бачив. Якщо таке рішення дійсно існує, то правоохоронець намірений оскаржити його в суді.

Про це поліцейський Віталій Манасян розповів у коментарі для «Радіо Свобода». Суперечка між ним і підприємцем Максимом Шкілем виникла вранці 21 квітня у ресторані, коли той зайняв його броньований стіл. За словами Шкіля, він відкинув резерв та сів за стіл, що спровокувало конфлікт з іншими відвідувачами та персоналом закладу.

Пізніше Шкіль оголосив про звільнення Манасяна. Однак сам Манасян заперечив звинувачення у грубому поводженні та заявив, що суперечка відбулася через помилку персоналу ресторану, який допустив два бронювання на один стіл.

Поліцейський також зазначив, що дізнався про своє звільнення з мас-медіа, і жодного наказу про це не отримав. Проте в разі, якщо такий наказ існує, він планує оскаржити його в су.

«Якщо кажуть, що я — негідник, я ж знаю, що це не так. Я буду зобов’язаний відновити своє чесне ім’я, довести свою правоту, що я нікому не хамив».

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