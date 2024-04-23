ЄС готує санкції проти компаній з Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за допомогу рф

Компанії імпортували заборонені європейські товари на мільйони євро для російської армії.

Джерело фото: ukrinform

Європейський Союз готується до введення нових санкцій проти компаній з Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів та Гонконгу за постачання продукції до росії, повідомляє Bloomberg.

За документом, з яким ознайомилося Bloomberg, ЄС розглядає можливість застосування санкцій проти понад десятка компаній, які продовжують постачати обмежені товари в росію. Ці компанії, розташовані в росії, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї та Гонконгу, імпортували заборонені європейські товари на мільйони євро для використання російськими військовими, порушуючи торгові обмеження ЄС, передає Bloomberg.

Прес-секретар Єврокомісії відмовився коментувати цю інформацію.

ЄС вважає боротьбу з компаніями, які обходять його санкції, одним з головних пріоритетів. Санкції спрямовані на обмеження торгівлі так званими товарами високого пріоритету - товарами, які можуть потрапити у російську зброю в Україні або необхідні для її виробництва. Крім того, ЄС розглядає можливість застосування санкцій проти деяких китайських і гонконгських компаній, які надали росії супутникові зображення та інші технології.

Деякі з компаній, які перебувають під загрозою санкцій, розташовані за межами росії, але мають зв'язки з російськими та білоруськими особами та компаніями. Очікується, що країни ЄС розпочнуть обговорення нових санкцій пізніше цього тижня.

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